02 Декабря 2020
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Дмитрий Мазуров (2019) | Фото: Пресс-служба АНПЗ

У бывшего владельца АНПЗ забирают пятиэтажную квартиру в центре Москвы

У бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров, который был арестован по подозрению в крупных хищениях, забирают пятиэтажную квартиру, сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что в конце 2018 г. бизнесмен продал квартиру в Зачатьевском переулке офшорной компании KERLEY CAPITAL, которая зарегистрирована на Виргинских островах.

Банк ВТБ, которому Мазуров должен 1,5 млрд руб., заподозрил, что сделка фиктивная. Пятиэтажная квартира расположена в центре Москвы, ее площадь составляет 493 квадратных метра. Банк требует признать договор купли-продажи недействительным, чтобы получить квартиру в счет долга.

Напомним, бизнесмену предъявлено обвинение в окончательной редакции в присвоении $29 млн "Сбербанка" и растрате 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК "Антипинскому НПЗ". Кроме того, ему вменяют организацию нападения, в результате которого тяжелые травмы получила эскортница Юлия Мильштейн. Предприниматель вины ни по одному пункту не признает.

В его уголовном деле – 150 томов. Якобы Мазуров, будучи владельцем "Антипинского НПЗ", оформляя кредит, ввел банкиров в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Получив заем, вывел средства на сторонние организации и присвоил. Эпизод с растратой защита считает "странным": по мнению адвокатов, если следовать логике следствия, получается, что бизнесмен украл сам у себя.

Как сообщало Накануне.RU бывшие топ-менеджеры "Антипинского НПЗ" Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.

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У бывшего владельца АНПЗ забирают пятиэтажную квартиру в центре Москвы

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Теги: Банк ВТБ, Дмитрий Мазуров, Геннадий Лесовиченко, квартира, Антипинский НПЗ



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