Путин убрал Чубайса

Владимир Путин назначил нового главу Роснано.

Как и ожидалось, на эту должность вместо Анатолия Чубайса он предложил первого зампредседателя коллегии ВПК Сергея Куликова. Считается, что это креатура главы Ростеха Сергея Чемезова. Куда при этом уйдет Чубайс, пока неизвестно.

Ранее премьер Михаил Мишустин объявил о реформе так называемых институтов развития: венчурных фондов и банков, созданных государством. В том числе он подтвердил ликвидацию восьми организаций. Инвестблок будет сформирован на базе ВЭБ.РФ. В управление этой структуре переходят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Населением же многие институты развития давно воспринимаются как синекуры и бюджетные кормушки. Убрал ли Путин Чубайса или просто немного отодвинул - станет ясно в ближайшее время.