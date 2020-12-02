"Спасибо, ребят": Путин открыл четыре ковидных госпиталя, построенных Минобороны

Владимир Путин сегодня по видеосвязи поучаствовал в открытии четырех многофункциональных центров в регионах, построенных Минобороны для коронавирусных больных.

"Два из них начинают работу в Астраханской области, ещё два – в Пскове и Североморске. При этом в Пскове создан первый специализированный детский центр. Добавлю, что чуть позже, но уже в этом месяце войдёт в строй и медцентр в Южно-Сахалинске. Как мы планировали, астраханские и псковский центры будут переданы регионам. А североморский, а затем и южно-сахалинский – они останутся в ведении Министерства обороны, но будут, и хочу это особо подчеркнуть, оказывать помощь и гражданскому населению", - отметил президент.

Всего с начала эпидемии Минобороны ввело более 3,1 тыс. коек, в том числе 370 реанимационных. В медцентрах, построенных военными, за полгода прошли лечение около 13 тыс. больных коронавирусом, из них более 8 тыс. – военнослужащие.

"Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь. В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители, строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики", - подчеркнул Путин.

В разговоре со строителями госпиталя, которые рассказали о круглосуточной работа на протяжении двух месяцев, президент растрогался: "Хочется вам какие-то особые, добрые слова сказать, по-семейному так: спасибо, ребят".