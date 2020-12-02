В Общественной палате не дали задать неудобные вопросы по дистанту

В Общественной палате РФ состоялась онлайн-конференция по теме "Цифровизация образования: угрозы или возможности", на которой чиновники Минпросвещения при участии "цифровиков" пытались заверить, что ничего страшного не происходит.

Особенно позабавило заявление замминистра просвещения Татьяны Васильевой, которая сказала, что "ни Минпросвет, ни региональные органы образования сами по своей инициативе дистант не вводят". А также то, что замминистра то ли не знает закона об образовании, то ли специально вводит в заблуждение, когда называет дистанционное "образование" одной из форм образования. На самом деле такой формы не существует. В законе перечислены все формы, а дистанционные образовательные технологии указаны как одно из средств обучения. Налицо подмена понятий от заместителя министра просвещения.

Показательно, что первому зампредседателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павлу Пожигайло, который имел вопросы от экспертов института общественного уполномоченного по защите семьи, слова не дали. РИА "Катюша" приводит эти вопросы.

Пожигайло мог спросить: на каком основании министерство взяло курс на отказ от единого образовательного пространства и конституционных гарантий в пользу "персональных образовательных траекторий"? На основании чего министерство сделало вывод об эффективности цифрового "образования", когда, например, исследование Pew Research Center показало, что цифровое и дистанционное "образование" уже привели к росту аутизма в десятки раз? На каком основании делается вывод о безопасности "цифровой школы", заставляющей детей часами сидеть перед гаджетами? К тому же нет СанПиНов при их использовании. Наконец, почему закрывают школы, когда известно, что дети почти не болеют коронавирусом?

Недавно институт общественного уполномоченного по защите семьи опубликовал конкретные практические рекомендации, как уберечь своего ребенка от "цифровой образовательной среды" и сохранить для него традиционное обучение. Прежде всего необходимо отказаться вообще от всех электронных услуг, требующих данных о человеке, а ранее данные согласия, если они были, отозвать.