Путин распорядился начать массовую вакцинацию против коронавируса на следующей неделе

Владимир Путин на совещании по вопросу строительства COVID-госпиталей в российских регионах дал правительству распоряжение начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе (с 7 декабря).

"Я знаю, что темпы производства вакцин выросли, уже произведено или в ближайшие дни будет произведено 2 млн доз вакцины "Спутник V". В конце следующей недели мы должны приступить к масштабной вакцинации групп риска – учителей и врачей", - заявил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова постаралась высказаться более осторожно: "Есть возможность начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Мы рассматриваем более широкий состав групп риска. Это будет на добровольной основе и бесплатно. На этой неделе, я уверена, мы завершим все подготовительные мероприятия. И я Вам, Владимир Владимирович, доложу".

"Давайте так: вы на следующей неделе и мне доложите, и начнете масштабную вакцинацию, - улыбнулся Путин. – Вы же и так мне каждый день докладываете, Татьяна Алекссевна. Я понимал, что вы говорите очень осторожно. Но [медицинская] сеть и промышленность уже готовы. Давайте сделаем этот первый шаг".

Кстати, Голикова добавила, что именно пандемию российская инфекционная служба должна благодарить за появление новых госпиталей и новое оборудование. Она отметила, что уже неделю не менялось количество новых ковидных коек. "Вроде бы ситуация зафиксировалась. Ковидные койки освобождаются", - отметила вице-премьер.