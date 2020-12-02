Губернатор Шумков сэкономил на тарифах для Курганской области почти 13 млрд рублей

Власти Курганской области за два года сэкономили жителям региона более 12,7 млрд рублей, удерживая тарифы на коммунальные услуги на минимальном уровне. В частности, экономия только по тепловой энергии за 2019-2020 годы составила 8 млрд рублей, по электричеству – 51 млн рублей.

Еще 2,9 млрд рублей удалось за два года сэкономить в сфере водоснабжения и водоотведения. Это разница между расходами, которые пришлось бы понести в случае утверждения тарифов, предложенных ресурсоснабжающей организацией, и фактическими выплатами по тарифам, установленным департаментом госрегулирования цен и тарифов.

В Департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области пояснили, что существенной экономии для потребителей и бюджетов всех уровней удалось достичь путем исключения необоснованных расходов.

«В ходе экспертиз мы исключили некоторые расходы, которые первично обозначили в своих документах регулируемые организации. Речь идет о занижении полезного отпуска, вплоть до сокрытия целых многоквартирных домов и прочих «больших» потребителей, о завышении протяженности сетей, о заявлении расходов на восстановление стоимости давно изношенного оборудования и т.д.», - пояснила глава департамента Ирина Гагарина.

В ноябре 2020 года в Курганской области были утверждены новые тарифы. «На теплоснабжение они остались прежними, на электроэнергию немного повысились (с 3,32 до 3,43 за 1 кВт), но остались на минимально возможном уровне. На водоснабжение и водоотведение примерный рост составил всего 10 руб. с человека в месяц. Разницу между льготным тарифом для населения на воду и экономически обоснованным тарифом, будет компенсировать бюджет за счет дополнительных доходов», - сообщили в пресс-службе правительства области.

Эти сверхплановые поступления обеспечит «Корпорация СТС», с которой 22 октября 2020 года регион заключил соглашение об обеспечении бесперебойного и качественного снабжения потребителей коммунальными услугами.

Кроме этого, в правительстве подсчитали экономию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ТКО. Напомним, за вывоз мусора жители других регионов начали платить еще в январе 2019 года. В Курганской области реформа была отложена на год, а затем была произведена замена регионального оператора и утвержден один из самых низких тарифов в стране и УрФО (вместо планируемых 138 рублей в месяц с человека - 88,95 руб. с человека в Кургане и 79,58 руб. в области). Таким образом фактически экономия потребителей составила почти 1,4 млрд рублей.

Эксперты называют это личной заслугой губернатора Вадима Шумкова и реальной работой на Курганскую область. «Надо помнить, что тарифы – это условия для малого и среднего бизнеса в регионе. То, что Шумков и команда сейчас пытаются отстоять эти тарифные бастионы, эти низкие ставки – это не амбиции и не характер, а условия выживания, это реальность, без которой Курганская область не выживет», - говорит политолог Анатолий Гагарин.

Он прогнозирует, что проблемы дотационной Курганской области могут получить некое комплексное решение с приходом нового уральского полпреда Владимира Якушева.

«Якушев – человек, который прекрасно знает всю ситуацию. Он прилагал усилия, чтобы решить вопросы с траншами Кургану от Тюменской области. Понятно, что проблемы сразу не решатся. Есть разговоры о создании в Курганской области особой экономической зоны, каких-то новых экономических рычагах, и в ближайшее время мы увидим поступательное движение в положительную сторону», - считает эксперт.