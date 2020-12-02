После визита Путина власти Тюменской области отчитались о перевыполнении плана по расселению авариек

После встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор провел ряд совещаний в режиме видеоконференцсвязи. В их числе - заседание рабочей группы по переселению из аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Аварийное жилье Путин отметил, как одну из проблем региона. На заседании, которое провел Моор, отчитались о перевыполнении плана по расселению.

"За 2019-2020 годы план по расселению аварийного жилья перевыполнен более чем в два раза. Планировалось расселить 22 тысячи 720 кв. метров и 1 тысячу 250 человек. Фактически расселено 47 тысяч 690 кв. метров и 2 тысячи 870 человек. План на 2020 год составляет 19,93 тысяч кв. метров и 1 тысячу 90 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысяч кв. метров и 1 тыс. 60 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году, согласно федеральному проекту в Тюменской области, предусмотрено было расселить 2,79 тыс. кв. м (160 человек). На 31.12.2019 расселено 31,96 тыс. кв. м (1 805 человек). Таким образом, исполнение федерального проекта было перевыполнено в 11,5 раз. В 2020 году необходимо расселить 19,93 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек), в 2021 году — 19,92 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек).

С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019–2020 годах целевые показатели 2020–2021 годов достигнуты досрочно.

Всего на переселение граждан из аварийного жилья в бюджете Тюменской области на 2021 год предусмотрено 3,3 млрд руб. Запланированные средства позволят переселить из аварийного жилья порядка 1 тыс. 154 человек