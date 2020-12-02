После визита Путина власти Тюменской области отчитались о перевыполнении плана по расселению авариек

02 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
аварийный дом, аварийное жилье, ветхий дом, ветхое жилье, снос (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

После визита Путина власти Тюменской области отчитались о перевыполнении плана по расселению авариек

После встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор провел ряд совещаний в режиме видеоконференцсвязи. В их числе - заседание рабочей группы по переселению из аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Аварийное жилье Путин отметил, как одну из проблем региона. На заседании, которое провел Моор, отчитались о перевыполнении плана по расселению.

"За 2019-2020 годы план по расселению аварийного жилья перевыполнен более чем в два раза. Планировалось расселить 22 тысячи 720 кв. метров и 1 тысячу 250 человек. Фактически расселено 47 тысяч 690 кв. метров и 2 тысячи 870 человек. План на 2020 год составляет 19,93 тысяч кв. метров и 1 тысячу 90 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысяч кв. метров и 1 тыс. 60 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году, согласно федеральному проекту в Тюменской области, предусмотрено было расселить 2,79 тыс. кв. м (160 человек). На 31.12.2019 расселено 31,96 тыс. кв. м (1 805 человек). Таким образом, исполнение федерального проекта было перевыполнено в 11,5 раз. В 2020 году необходимо расселить 19,93 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек), в 2021 году — 19,92 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек).

С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019–2020 годах целевые показатели 2020–2021 годов достигнуты досрочно.

Всего на переселение граждан из аварийного жилья в бюджете Тюменской области на 2021 год предусмотрено 3,3 млрд руб. Запланированные средства позволят переселить из аварийного жилья порядка 1 тыс. 154 человек

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После визита Путина власти Тюменской области отчитались о перевыполнении плана по расселению авариек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, Александр Моор, аварийное жилье. расселение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети