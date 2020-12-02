02 Декабря 2020
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Студенты-медики, студенты медицинского института (2017) | Фото: newtambov.ru

Врачи, военные IT-ишники и певцы: объявлены квоты на целевой набор в российских вузах на 2021 год

Правительство установило квоты на 2021 год по приему на целевое обучение в российских вузах на бюджетных местах. Стопроцентная квота вводится по некоторым IT-специальностям, связанным с обороной и безопасностью, по значительной части медицинских специальностей, а также по некоторым творческим специальностям.

В бакалавриате половину бюджетных мест займет целевой набор по таким специальностям как "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Библиотечно-информационная деятельность", "Хореографическое искусство", "Хореографическое исполнительство", "Технология художественного оформления спектакля", "Искусство народного пения".

В магистратуре российских вузов 50-процентная квота на целевой набор введена по специальностям "Социально-культурная деятельность", "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия".

В специалитете 100-процентный целевой набор будет по специальностям "Противодействие техническим разведкам", "Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов", "Военная журналистика".

По программам ординатуры тоже много 100-процентно целевых специальностей: "Трансфузиология", "Анестезиология-реаниматология", "Рентгенология", "Судебно-медицинская экспертиза", "Психология-наркология", "Дерматовенерология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Медико-социальная экспертиза", "Неврология", "Пульмонология", "Фтизиатрия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Эндоскопия", "Стоматология общей практики", "Бактериология".

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Врачи, военные IT-ишники и певцы: объявлены квоты на целевой набор в российских вузах на 2021 год

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Теги: целевой набор, вуз, бюджетные места, квоты



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