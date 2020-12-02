02 Декабря 2020
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Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава южноуральского ЗАТО госпитализирован с COVID-19

Глава ЗАТО Трехгорный Евгений Сычев госпитализирован в больницу с COVID-19.

По словам Сычева, он почувствовал себя плохо 26 ноября. У него поднялась температура. Он вызвал врача, который назначил ему лечение и выписал больничный. Однако температура продолжала держаться в районе 37,5, появилась головная боль.

28 ноября он прошел компьютерную томографию.

"Получил заключение КТ-2. Врачом было рекомендовано лечение только в больнице. В этот же день был госпитализирован в инф. отделение нашей медсанчасти, где и прохожу лечение. Спасибо врачам, делают все быстро и грамотно. Изнутри увидел, в каких тяжелейших условиях они работают, сохраняя при этом еще чувство юмора и оптимизм. Спасибо им за верность долгу", - написал мэр в своем Instagram.

Сычев отметил, что по возможности продолжает работу удаленно.

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Глава южноуральского ЗАТО госпитализирован с COVID-19

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Теги: Евгений Сычев, ЗАТо, Трехгорный, коронавирус,



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