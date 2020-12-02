02 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, Софья Конух, Михаил Шинкарев (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Глава Югры встретилась с кандидатами на пост главы депспорта

Губернатор Наталья Комарова встретилась с кандидатами на пост директора департамента физической культуры и спорта – финалистами конкурса, набравшими наивысшие баллы по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. До финала дошли и.о. директора департамента Софья Конух и глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Комарова напомнила соискателям слова президента Владимира Путина. Во время переписи населения 2010 г. на вопрос "Каков род вашей деятельности?" он ответил "Оказываю услуги населению".

"Исходя из этого я полагаю, что для руководителя важно быть профессионалом, быть честным и любить людей, - высказала мнение губернатор Югры. – Основная задача руководителя депспорта – в том, чтобы тот мощный потенциал в области массового, профессионального спорта, которым располагает регион, должен приносить результат".

Для чиновника важно пройти такой отбор, сказал Шинкарев.

"Для меня участие в общественном отборе – рост. Совершенно по-другому оцениваешь ежедневные дела, - сказала Софья Конух. – За эти три года я "выросла", готова брать ответственность, работать дальше независимо от вашего решения".

Наталья Комарова акцентировала внимание кандидатов на том, что через год руководителю департамента предстоит публично отчитаться о том, что было сделано в соответствии с теми программами, которые они представляли на суд экспертов и общественников.

Вскоре Комарова примет решение о назначении руководителя департамента.

Наталья Комарова, Софья Конух, Михаил Шинкарев(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

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Глава Югры встретилась с кандидатами на пост главы депспорта

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Теги: департамент, спорта, Югры



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