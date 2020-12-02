ФСИН: Ефремов этапирован в колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, 2 декабря этапирован для отбывания наказания в одну из белгородских колоний.

В УФСИН по региону сообщили, что по прибытии он будет помещен в карантинное отделение на срок до 15 суток. Затем специальная комиссия рассмотрит вопрос о трудоустройстве осужденного.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии в Белгородской области, где будет отбывать наказание актер, осужденные могут обучиться на токаря, каменщика и повара. Также в учреждении можно освоить специальности электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования.

Правозащитник Аркадий Бармин не исключал, что в колонии в Алексеевке обеспечат актеру особые условия. Он отметил, что футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, отбывавшим там наказание, разрешали проводить футбольные матчи.