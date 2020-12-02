02 Декабря 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми аптека попалась на недостоверной рекламе: обещала определить COVID-19 за десять минут

Пермское УФАС России завершило проверку жалобы на "Аптеку от склада". В рекламе тестов на коронавирус были обнаружены нарушения сразу трех статей закона о рекламе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Напомним, в июне аптека организовала рассылку объявления среди клиентов с предложением - приобрести экспресс-тест для определения новой коронавирусной инфекции. Рекламодатель вводил клиентов в заблуждение, поскольку предлагал определить COVID-19 в течение 10 минут, хотя на это необходимо не менее двух дней.

Антимонопольщики выяснили, что тесты на момент предложения к продаже, не входили в перечень экспресс-тестов, разрешенных к применению в РФ. При этом указанные тест-кассеты зарегистрированы в установленном порядке в стране происхождения – Швейцарии. Они имеют все необходимые документы, подтверждающие качество медицинского изделия.

"Отметим, что впоследствии указанные тест-кассеты были зарегистрированы в Российской Федерации в установленном порядке", - сообщает антимонопольная служба.

Помимо этого, в реклама создавала впечатление ненужности обращения к врачу, а значит, могла ввести в заблуждение потенциальных потребителей, а также не была зарегистрирована на момент проверки в России.

"Пермским УФАС России установлено, что рекламодателем и рекламораспространителем рекламы экспресс-тестов является "Аптека от склада 16". Обществу выдано предписание - прекратить нарушения законодательства РФ о рекламе, которое надлежит исполнить в срок до 25 декабря 2020 года. В случае если предписание УФАС будет проигнорировано, антимонопольное ведомство возбудит дело о нарушении Закона о рекламе. Кроме того, "Аптека от склада 16" будет привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве.

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В Перми аптека попалась на недостоверной рекламе: обещала определить COVID-19 за десять минут

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Теги: коронавирус, covid-19, тест, реклама, аптека со склада



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