02 Декабря 2020
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защитные костюмы от Фонда святой Екатерины (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины выделил еще 10 млн рублей на помощь для больниц и врачей "красной зоны"

Фонд святой Екатерины выделил еще 10 миллионов рублей на закупку противоинфекционных комплектов и медицинских перчаток для больниц и врачей "красной зоны" уральского региона.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, на этой неделе помощь получат сразу 13 больниц из небольших городов области и четыре из Екатеринбурга. Противоинфекционные комплекты производства екатеринбургской компании "Профкостюм" выполнены из особой мембранной ткани с учетом всех особенностей работы медиков в условиях пандемии коронавируса.

"Мы каждый день получаем заявки от больниц со всей области. Стараемся обработать каждый запрос. Консультируемся с министерством здравоохранения Свердловской области и врачами – обсуждаем качество защитных средств, количество и так далее. В эту партию входит 10 тысяч костюмов и 100 тысяч медицинских перчаток, они будут распределены медикам от Шали до Ивделя. Мы нашли производство в Екатеринбурге и чувствуем себя более уверенно", - рассказала заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

защитные костюмы от Фонда святой Екатерины(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Костюмы и бахилы производятся с определенными улучшениями: все швы дополнительно проклеиваются термопленкой для исключения даже минимального риска разгерметизации. Сама ткань изготовлена как мембрана, которая позволяет выводить воду, не пропуская вирусы внутрь. Каждый комплект используется около шести часов, после чего обрабатывается и утилизируется.

"Сегодняшняя партия защитных комплектов – это часть большой работы, которую Фонд святой Екатерины ведет с самого начала пандемии. Хочется выразить слова благодарности учредителям фонда Андрею Анатольевичу Козицыну, Игорю Алексеевичу Алтушкину и Андрею Моисеевичу Симановскому за все, что они делают для нашей медицины", - подчеркнул главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ №24 Ринат Рахимов рассказал, что из всех видов защитных костюмов нынешние самые практичные, удобные и надежные.

"Для врачей важно, чтобы костюмы не только обеспечивали безопасность, но и были комфортными", - отметил он.

защитные костюмы от Фонда святой Екатерины(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Кроме 24-й больницы, противоинфекционные комплекты и перчатки получат ГКБ №14, ДГКБ №11, ОДКБ, ЦГКБ №6, Уральский институт дерматовенерологии и иммунопатологии, Краснотурьинская городская больница, городская больница Каменска-Уральского, Ивдельская ЦРБ, Нижнесергинская ЦРБ, ЦРБ Верхотурского района, Пышминская ЦРБ, Шалинская городская центральная больница, ЦГБ Кушвы, Натальинская больница Красноуфимского района, санаторий "Липовка" Режевского района и Режевская городская больница.

С момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года Фонд святой Екатерины активно помогает системе здравоохранения и жителям Свердловской области, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за введения режима ограничений. Кроме крупных партий средств индивидуальной защиты были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы, 30 новых автомобилей и кислородная станция. А с начала ноября Фонд святой Екатерины начал обеспечение медиков "красной зоны" горячим питанием.

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Фонд святой Екатерины выделил еще 10 млн рублей на помощь для больниц и врачей "красной зоны"

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Теги: Фонд святой Екатерины, костюмы, больницы, врачи, помощь



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