02 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
Евгений Тефтелев в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске от коронавируса скончалась мать осужденного экс-главы Челябинска Тефтелева

В Магнитогорске от последствий коронавирусной инфекции умерла мама бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Женщине было 90 лет.

Она скончалась от последствий коронавирусной инфекции 30 ноября. В связи с этим экс-чиновника на прощание с ней не отпустили, сообщает Verstov.info.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Приговор обжаловали адвокат осужденного и прокуратура.

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В Магнитогорске от коронавируса скончалась мать осужденного экс-главы Челябинска Тефтелева

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Теги: коронавирус, Евгений Тефтелев,



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