Суд допросит нового свидетеля по делу историка Соколова: "Это перевернет сознание суда и миллионов людей"

В суде по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко продолжаются допросы свидетелей, хотя на следующем заседании стороны должны бы уже были перейти к прениям.

На сегодняшнем заседании выяснилось, что сторона защиты хочет допросить еще одного свидетеля. Подсудимый Олег Соколов назвал его "ключевым" и умолял судьбу провести допрос.

А началось заседание с того, что суд отказал адвокатам историка в проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы и в допросе психиатра, проводившей экспертизу психического состояния Соколова.

Тогда защита заявила, что на следующее заседание приведет свидетеля, который, якобы, видел за день до убийства – 7 ноября 2019 года – Ещенко вместе с Евгением Понасенковым, публицистом и заклятым врагом Соколова. На вопрос судьи о том, почему этого свидетеля не допросили раньше, Соколов заявил, что сам узнал о его существовании буквально два дня назад.

"Информация об этом появилась два дня назад. Умоляю вас отложить заседание. Этот свидетель покажет о встречах Понасенкова и Ещенко. Это перевернет сознание суда и миллионов людей, которые сейчас следят за судом. Она встречалась с Понасенковым в Москве. Если в допросе будет отказано, я буду писать во все СМИ, буду писать президенту нашей страны. Я считаю, что Понасенков – главный убийца и главный организатор", - заявил Соколов.

Обвинение против этого допроса возражать не стало, так что на следующем заседании суда выступит еще один свидетель.

Сегодня же обвинение пригласило на допрос в суде двух оперативных сотрудников полиции, работавших по делу об убийстве Ещенко.

"Я дежурил по линии преступлений против личности 9 ноября 2019 года. Мне сообщили, что в Мойке был выловлен гражданин, у которого при себе были человеческие руки. Я выехал в Мариинскую больницу, куда этот гражданин был доставлен. Мои коллеги сообщили, что дома у этого гражданина уже проходит обыск, и там была обнаружена женская голова", - рассказал один из свидетелей-оперативников.

Соколов рассказал, что увидел пакет с руками в реке и решил осмотреть его. На это полицейский заявил, что ему известно об обнаружении в квартире историка женской головы. "Тогда Соколов подумал с минуту и заявил, что готов рассказать о произошедшем", - продолжил полицейский. Соколов рассказал уже известную версию ссоры и убийства. Отличие состоит в том, что в разговоре с полицейским историк, якобы, сообщил, что зарядил обрез. В допросах на суде Соколов до сих пор говорил, что не помнит, каким образом оружие оказалось заряженным.

Защита Соколова возражала против допроса оперативников, поскольку они беседовали с историком без участия адвоката защиты. "Свидетель пояснил, что знал о возбуждении уголовного дела, но разговаривал с подозреваемым без защитника. Эта беседа могла иметь место, но ее нельзя оглашать в суде. Это грубейшее нарушение закон", - заявил адвокат Соколова.