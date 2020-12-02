Недостроенная гостиница в Екатеринбурге продана структуре УГМК. Сумма сделки

Недостроенная гостиница на улице Куйбышева, 36 в Екатеринбурге продана структуре УГМК. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Как говорится в документах, прежний собственник здания – ООО "Торгово-деловой центр "Мегаполис" – продал его инвестору АО "Ледовая арена". Уточняется, что сумма сделки составила 240 млн рублей.

В начале прошлого года сообщалось, что недостроенную гостиницу на Куйбышева реконструируют. Предполагалось, что деньги возьмут из областного бюджета и в 2019-2020 годах выделят на это 30 млн рублей.

Об этих планах говорилось в программе подготовки к 300-летию уральской столицы. Ранее власти собирались и вовсе снести данное здание.

Добавим, АО "Ледовая арена" занимается строительством новой домашней арены для хоккейного клуба "Автомобилист". Оно началось в сентябре прошлого года. В июне этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава Екатеринбурга Александр Высокинский проверили ход работ на строительной площадке.

В прошлом на месте возведения много лет стояла недостроенная телебашня, которую снесли в марте 2018 года. Осенью стало известно, что на строительство ледовой арены в Екатеринбурге добавят еще миллиард рублей.