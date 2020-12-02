02 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Индекс промпроизводства Челябинской области по итогам года может составить 98,3%

Индекс промышленного производства в Челябинской области по итогам 2020 года может составить 98,3% в сравнении с 2019 годом. Об этом рассказал вице-губернатор региона Егор Ковальчук, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас мы отстаем от уровня прошлого года чуть больше, чем на 2%. К концу года мы ожидаем 98,2% - 98,3% к прошлому году", - отметил замгубернатора.

По словам Ковальчука, индекс промышленного производства региона может выйти на доковидный уровень при оптимистичных прогнозах весной следующего года.

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Индекс промпроизводства Челябинской области по итогам года может составить 98,3%

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Теги: промышленное производство, экономика, Егор Ковальчук,



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