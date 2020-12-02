В Курске "скорые" всю ночь возили на дом пациенту кислород из-за отсутствия мест в больницах

Комитет здравоохранения Курской области прокомментировал видеозапись, на которой машины скорой помощи привозили кислород на дом больному с коронавирусом.

Видеоролик появился в соцсетях. По данным местных СМИ, активист пообщался с медработниками, которые всю ночь посменно доставляли баллоны с кислородом для пациента. Мужчину не могли госпитализировать из-за отсутствия мест в ковидных стационарах.

В комитете пояснили, что до согласования места пациент получает всю необходимую помощь, включая подачу кислорода, от бригады скорой помощи.

Ранее в Новосибирске начали проверку сообщения об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией и туберкулезом. Местные СМИ сообщили, что пациента с открытой формой туберкулеза, который четыре месяца лечился в туберкулезном диспансере, привезли на операцию в Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава России, где он заразился коронавирусом.

Мужчину решили перевести в областную туберкулезную больницу, однако там не оказалось мест, в итоге больного отправили домой. При этом его якобы высадили из машины скорой помощи посреди улицы.