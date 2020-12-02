02 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
СПГ-завод, Магнитогорск (2020) | Фото: Накануне.RU

Из бюджета Челябинской области выделят 248 млн рублей на строительство газовых заправок и переоборудование транспорта

Челябинская область в 2021 году направит 248 млн рублей на строительство газовых заправок и переоборудование автомобилей на газ. Об этом рассказал вице-губернатор региона Егор Ковальчук, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на пресс-конференции Егор Ковальчук, курирующий экономический блок, рассказал о расходах бюджета на 2021 год. По словам заместителя губернатора, в следующем году будут сохранены все программы по поддержки малого и среднего бизнеса, промышленности.

В структуре расходов предусмотрены средства на организацию и проведение Всероссийской перепись населения, которую планируется провести в 2021 г. Предусмотрены мероприятия по развитию газомоторного топлива.

"Очень много положительных эффектов. Каждая газовая заправка это небольшой инвестпроект, который влечет за собой определенное развитие прилегающей территории, муниципалитета. Он автоматически влечет переоборудование определенного количества транспортных средств на газ. Это очень серьезная экономия для личного и предпринимательского бюджета тех, кто принял решение о переводе. Мы поддерживаем инвесторов, которые принимают решения и строят автозаправочные станции, и также мы поддерживаем тех, кто переоборудует свой транспорт на газомоторное топливо", - отметил он.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева отметила, что на эти цели в 2021 г. предусмотрено 248 млн рублей. Средства пойдут на строительство шести заправок в 2021 г. и переоборудование 1 тыс. 313 автомобилей на газомоторное топливо. В частности, на строительство одной заправки субсидируется 36 млн руб. На переоборудование транспорта – одна треть затрат. В настоящий момент в Минфине РФ рассматривается предложение сохранить субсидирование 2020 года, когда возмещалось две трети затрат.

Будут сохранены меры поддержки малого и среднего предпринимательства – прямая поддержка, займы, гарантии, акселераторы, обучающие программы, бизнес-инкубатор.

В частности, со следующего года будет реализовываться новое направление нацпроекта по развитию малого бизнеса – создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

"Это направление предусматривает меры поддержки, как в виде микрозаймов и выхода на электронные торговые площадки, так и проведение мероприятий для самозанятых, образовательные услуги", - отметила Ирина Акбашева.

В рамках внешнеэкономической деятельности стоит задача по реализации регионального экспортного стандарта. Эти мероприятия, по словам Ковальчука, позволяет повысить экспортную активность и узнаваемость челябинский производителей, и увеличить объём продукции, которая вывозится на международные рынки.

В 2021 году Челябинская область примет участие в реализации нацпроекта "Развитие внутреннего туризма". В регионе формируется туристический портал, региональный бренд, разрабатываются туристические маршруты.

Бюджет предусматривает и мероприятия, направленные на реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Предусмотрена финансовая поддержка промышленности – займы и субсидии участникам промышленных кластеров, а также займы промышленным предприятиям, которые участвуют в реализации программы повышения производительности труда или борьбы с последствиями пандемии. Одним из примеров такой работы Егор Ковальчук назвал предоставление займа для организации производства шнуров для медицинских масок на территории области.

"Все основные потребности бюджетом учтены. Уверен по опыту предыдущих лет будут изменения в лучшую сторону. У нас практически каждый год проходил с увеличением финансирования по некоторым статьям. В целом бюджет по экономическому блоку реализует все необходимые потребности на 2021 год", - подчеркнул он.

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Из бюджета Челябинской области выделят 248 млн рублей на строительство газовых заправок и переоборудование транспорта

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Теги: Егор Ковальчук, бюджет, газ, газомоторное топливо,



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