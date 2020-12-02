178 дольщиков "Первого Пермского микрорайона" получили компенсации

В Пермском крае выплаты получили 178 дольщиков одного из самых крупных проблемных объектов "Первый пермский микрорайон", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Данные о произведённых выплатах приводит банк "Дом.РФ". Выплаты получили уже 178 человека. Еще 37 человек подали заявления и ожидают выплат в ближайшие дни. Всего на объекте 393 дольщика, прием заявлений продолжается.

Ранее о необходимости ускорить принятие решений по "Первому пермскому микрорайону" губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил во время переговоров с руководством Федерального Фонда защиты прав дольщиков.