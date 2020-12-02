02 Декабря 2020
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рэпер Баста (2017) | Фото:http://www.personbio.com

Главе комитета по культуре Петербурга объявлен выговор после концертов Басты

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор после концертов исполнителя Басты.

Как сообщает пресс-служба Смольного, выговор объявлен "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в плане соблюдения мер по борьбе с коронавирусом".

Ранее многолюдные концерты рэпера Басты осудили на самом высоком уровне – глава Роспотребнадзора Анна Попова пожаловалась на развлекательные мероприятия в условиях эпидемии премьер-министру Михаилу Мишустину.

В суд были направлены материалы Роспотребнадзора с просьбой приостановить работу площадки-нарушителя, устроившей концерты.

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Главе комитета по культуре Петербурга объявлен выговор после концертов Басты

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Теги: баста, концерты басты, петербург



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