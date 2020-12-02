Екатеринбургского депутата, предложившего вернуть прямые выборы, не пустят на рассмотрение законопроекта

3 декабря свердловское заксобрание приступит к рассмотрению народной инициативы о возврате прямых выборов мэров. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания комитета по региональной политике и МСУ. Однако, рассмотрение законопроекта пройдет без участия одного из его инициаторов, председателя "Народной инициативы", депутата ЕГД Андрея Пирожкова. Об этом сам Пирожков рассказал Накануне.RU.

Политик будет связываться с областными депутатами посредством технологии ZOOM. Примечательно, что рассмотрение инициативы заявлено лишь в одном чтении. Такое происходит, в основном, когда законопроект хотят отклонить.

"Личное присутствие по такому важному вопросу необходимо. Меня уверили, что ни один докладчик и содокладчик не будет присутствовать. Это не специально придумано для меня. Сейчас такая эпидемиологическая ситуация, что я готов все это принять. Ели кто-то, помимо депутатов, из содокладчиков будет находиться в зале, то станет очевидно, что есть особенное отношение к народной инициативе. Не надо бояться представителя народной инициативы", - сказал депутат нашему агентству.

Отметим, что ранее под идеей о возврате прямых выборов подписались 13 тысяч екатеринбуржцев. Подписи были сданы активистами в региональный парламент.