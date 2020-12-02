02 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
Алма-Ата, флаг Казахстана (2016) | Фото: Накануне.RU

В Казахстане сторонника объединения с Россией судят за "разжигание межнациональной розни"

В Казахстане начался суд над активистом Ермеком Тайчибековым. Он известен как сторонник присоединения Казахстана к России.

Однако с уголовным преследованием столкнулся формально не за это - внимание силовиков привлекли его посты по итогам межэтнических столкновений в селе Масанчи. Тайчибеков раскритиковал главу региона и президента Казахстана, а силовики усмотрели в этих высказываниях разжигание национальной розни. По этой статье ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. Тайчибеков был задержан 23 сентября и с тех пор находится в СИЗО.

Первое заседание суда прошло в закрытом режиме без присутствия прессы, однако адвокат отмечает, что на его подзащитного во время следствия оказывалось давление, а текст экспертизы не содержит анализа, по сути лишь отражая мнение эксперта.

Процесс над пророссийским активистом проходит и практически безо всякого внимания со стороны России. Публицист, член федерального совета "Партии Дела" Максим Калашников считает, что это неправильно.

"В Белоруссии ведь три года назад тоже было дело из-за высказываний, что белорусы - это часть русских на самом деле, что это не отдельный народ и мы должны воссоединиться. И тоже из Москвы не было никакой реакции. Сейчас подобное продолжается в Казахстане. А потеря [постсоветского пространства] произошла давно, поскольку те, кто нами правит, придерживаются идей не русскости, а так называемого россиянства", - отметил эксперт в беседе с Накануне.RU.

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В Казахстане сторонника объединения с Россией судят за "разжигание межнациональной розни"

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Теги: Казахстан, Тайчибеков, Калашников, Партия дела



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