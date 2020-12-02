02 Декабря 2020
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Василий Вакуленко Баста (2017) | Фото:Википедия

Шнуров назвал массовые концерты Басты в разгар эпидемии "естественным отбором"

Музыкант и продюсер Сергей Шнуров поблагодарил рэпера Басту (Василия Вакуленко) за массовые концерты в Петербурге во время эпидемии.

Напомним, ранее Шнуров – в числе многих – Басту критиковал, мол, не время сейчас устраивать концерты. Рэпер своим критикам отвечал, что на концертах соблюдались все санитарные требования, хотя на видео с выступлений явно видно, что это не так.

И вот к какому выводу пришел Шнуров. "Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор", - написал музыкант в своем Telegram-канале "Шнуровик".

 "Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов. Интересно наблюдать за тем, как прихожане церкви Басты , затянув хорально "когда меня не станет...", добровольно инфицируют себя. Ещё не раз вынужден сказать спасибо, от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту", - саркастически высказывается Шнуров.

Напомним, проведением концертов возмутились не только в соцсетях и СМИ. Накануне ситуация обсуждалась на совещании у премьер-министра, Мишустин поведение артиста резко осудил. И уже вечером в суд были направлены материалы Роспотребнадзора с просьбой приостановить работу площадки-нарушителя, устроившей концерты.  

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Шнуров назвал массовые концерты Басты в разгар эпидемии "естественным отбором"

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Теги: сергей шнуров, баста, концерт, естественный отбор, эпидемия



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Ранее 02.12.2020 14:29 Мск Главе комитета по культуре Петербурга объявлен выговор после концертов Басты

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