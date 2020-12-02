02 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени медики отчитались о "лечении" мёртвого онкобольного

В Тюмени разгорается скандал из-за того, что супруге скончавшегося онкобольного пришёл ответ на жалобу в аппарат губернатора и депздрав, где говорится о том, как врачи "лечат" скончавшегося 20 дней назад пациента. В медицинском департаменте же отмечают, что в момент подготовки ответа пострадавший был жив, значит, актуальна была и информация о нём, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Анонимное сообщение появилось в одной из групп "ВКонтакте". Автор пишет, что 27 октября была направлена жалоба в аппарат губернатора и департамент здравоохранения. Причина – оказание медицинской помощи мужу автора поста.

"Он – онкобольной, всегда проблемы с вызовом врача, выпиской лекарственных средств. 1 декабря пришёл ответ из департамента, в котором написано, что моему мужу предоставляется вся медицинская помощь в полном объёме, но есть одно большое НО. Мой муж умер уже 20 дней назад. Какая помощь ему оказывается, непонятно. Откуда берётся информация при ответе на жалобу? Я считаю, писать, что якобы "медицинскую помощь оказывают мёртвому человеку", кощунственно", - отмечает автор поста.

К записи оставила комментарий пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"На разбор ситуации и подготовку ответа на основании ФЗ-59 требуется время. Департамент здравоохранения запрашивает медицинские документы у медицинской организации, проверяет факт выполнения. К сожалению, общая подготовка ответа может занять длительное время, по истечении которого вам и пришел официальный ответ. К сожалению, конечно, на данный момент уже вами не востребованный, но, тем не менее, актуальный на момент проведения проверки", - уточнила Малыгина.

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В Тюмени медики отчитались о "лечении" мёртвого онкобольного

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Теги: коронавирус, больной



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