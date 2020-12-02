02 Декабря 2020
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коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Депутата Госдумы Тумусова, сообщившего об отсутствии бесплатных лекарств от COVID-19, госпитализировали

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федор Тумусов госпитализирован с COVID-19. В своем Telegram-канале он написал: "Дорогие друзья, я тут дико извиняюсь. Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смс-ки. Госпитализирован. Вчера КТ показала 50% поражения легких. Лечусь. До связи!".

Напомним, Тумусов, заболев коронавирусом, пожаловался, что к нему долго не приходил врач, а потом не предоставили бесплатные лекарства для лечения этого заболевания. Московский горздрав заявил о готовности начать проверку после жалобы парламентария.

Кстати, Тумусов – пока не получил положительный тест – планировал вакцинироваться от коронавируса. "Не секрет, что недоверие к власти усиливается и выливается в протесты. Вспомним, тот же Хабаровск. Да и в других регионах проблем хватает. Именно с целью донести правдивую информацию, которой я владею, состоя в комитете по охране здоровья, и доказать, что вакцина безопасна, я решил вакцинироваться от ковида. Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись", - объяснил Тумусов свои мотивы.

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Депутата Госдумы Тумусова, сообщившего об отсутствии бесплатных лекарств от COVID-19, госпитализировали

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Теги: федот тумусов, коронавирус, бесплатные лекарства, проверка, госпитализация, пневмония



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