Депутата Госдумы Тумусова, сообщившего об отсутствии бесплатных лекарств от COVID-19, госпитализировали

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федор Тумусов госпитализирован с COVID-19. В своем Telegram-канале он написал: "Дорогие друзья, я тут дико извиняюсь. Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смс-ки. Госпитализирован. Вчера КТ показала 50% поражения легких. Лечусь. До связи!".

Напомним, Тумусов, заболев коронавирусом, пожаловался, что к нему долго не приходил врач, а потом не предоставили бесплатные лекарства для лечения этого заболевания. Московский горздрав заявил о готовности начать проверку после жалобы парламентария.

Кстати, Тумусов – пока не получил положительный тест – планировал вакцинироваться от коронавируса. "Не секрет, что недоверие к власти усиливается и выливается в протесты. Вспомним, тот же Хабаровск. Да и в других регионах проблем хватает. Именно с целью донести правдивую информацию, которой я владею, состоя в комитете по охране здоровья, и доказать, что вакцина безопасна, я решил вакцинироваться от ковида. Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись", - объяснил Тумусов свои мотивы.