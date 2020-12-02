02 Декабря 2020
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пиво, реклама пива, футбол (2019) | Фото: oprf.ru

"На Ямале пиво редко пьют – там холодно": названы самые "нетрезвые" регионы УрФО

Стало известно, кто из жителей Уральского федерального округа пьет больше всего алкоголя. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.

По его словам, больше всего спиртного на Урале употребляют в Свердловской области.

"Если смотреть данные за 10 месяцев 2020 года, там у нас было продано 5 млн 909 тысяч декалитров (дал – одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. В декалитрах ведется учет объема напитков, разливаемых в стеклянные бутылки, - прим. Накануне.RU). На втором месте у нас Челябинская область – 3 млн 821 тысяча дал. Я говорю о крепком алкоголе – том, который прошел помарочный учет. Здесь достоверность довольно-таки высокая", - уточнил Чащин.

руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин(2020)|Фото: ТАСС

Третье место по продажам спиртного, по его данным, занял Ханты-Мансийский автономный округ – 2 млн 185 тысяч дал. Затем идет Тюменская область – 1 млн 722 тысячи дал. После нее располагается Ямало-Ненецкий автономный округ, где купили 833 тысячи дал, а самой "трезвой" оказалась Курганская область – там за 10 месяцев было продано 694 тысячи дал.

"Но не нужно забывать, что Курганская область у нас располагается рядом с казахской границей. И там ситуация с легальностью несколько иная, и отличается от других регионов значительно. Поэтому данный показатель говорит о том, что там есть риск оборота нелегальной продукции", - отметил специалист.

Что касается пива и пивных напитков, здесь Свердловская область также в лидерах – там было реализовано 25 млн 279 тысяч дал. Затем идут Челябинская область – 13 млн 300 тысяч дал, ХМАО – 8 млн 768 тысяч дал, Тюменская область – 6 млн 396 тысяч дал, Курганская область – 3 млн 872 тысячи дал и ЯНАО – 2 млн 726 тысяч дал.

"На Ямале пиво редко пьют. Наверное, потому что там холодно", - прокомментировал Юрий Чащин.

Напомним, сегодня стало известно, что на Среднем Урале не будут вводить никаких ограничений по продаже алкоголя на Новый год.

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"На Ямале пиво редко пьют – там холодно": названы самые "нетрезвые" регионы УрФО

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Теги: алкоголь, УрФО, пиво, регионы



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