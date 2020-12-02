02 Декабря 2020
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фильм собачье сердце кадр (2008) | Фото:lit.1september.ru

Борис Плотников, сыгравший Борменталя в "Собачьем сердце", скончался от COVID-19

Скончался народный артист России Борис Плотников, который ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", лежал неделю на аппарате ИВЛ. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Плотников – уроженец Свердловской области. Актер родился в 1949 году в городе Невьянск. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского госуниверситета. После окончания учебы работал в Свердловском ТЮЗе.

В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Являлся профессором кафедры мастерства актера, руководителем мастерской ГИТИСа.

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Борис Плотников, сыгравший Борменталя в "Собачьем сердце", скончался от COVID-19

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Теги: Борис Плотников, коронавирус, Собачье сердце



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