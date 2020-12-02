Хуснуллин сомневается, что на реконструкцию горной части трассы М5 на Южном Урале хватит денег

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, усомнился в том, что на реконструкцию горной части трассы М5 "Урал" в Челябинской области хватит денег в ближайшей перспективе.

"Проблема заключается в том, что начатых строек сейчас гораздо больше, чем средств", - констатировал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Впрочем, он пообещал региону, что этот участок дороги будет включен в проект сети опорных дорог России, который планируется создать до марта 2021 года. Схема будет являться "дорожной картой" для дорожной реконструкции и строительства на период до 2035 года.