02 Декабря 2020
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Андрей Трубецкой, Белый Яр (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе ежегодно за 30 миллионов делают поддерживающий ремонт аварийного жилья

В Сургутском районе получены все необходимые паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Власти района ежегодно выделяют 30 млн руб. на поддерживающий ремонт аварийного жилья, которое в ближайшие годы не будет снесено. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель главы Сургутского района – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи Дина Кузьмина, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Главное при подготовке района к зиме – наличие паспорта готовности. Все четыре получены в срок, район к отопительному сезону готов. Общая сумма средств, потраченных на соответствующею подготовку из бюджета района, – 110 млн руб. Отремонтированы котельные в Фёдоровском, Нижнесортымском, Ульт-Ягуне, Белом Яру, 12 км сетей тепловодоснабжения", - сказала Кузьмина.

В районе по поручению главы Андрея Трубецкого параллельно идет системная работа, направленная на переход отопительных коммуникаций с мазута на сжиженный газ. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой не так давно дал поручение подготовить заявку в федеральные и окружные инстанции по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Трубецкой отметил: "В рамках проекта три котельные будут переведены с мазута на сжиженный углеводородный газ, что позволит сократить расходы на топливо, уменьшить износ котельного оборудования, снизить выбросы загрязняющих веществ, и в целом повысить надёжность системы теплоснабжения удалённых населённых пунктов".

Вопрос надежности систем ЖКХ для Сургутского района, как и всей Югры, конечно, один из важнейших. В 2019 г. район пережил "три неприятных дня, когда Белый Яр остался без канализации". Сейчас последствия аварии устранены. В 2021 г. на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено 124 млн руб. Тут речь идёт, в частности, о втором этапе ремонта котельной в Ульт-Ягуне, аналогичных мероприятиях в Лянторе.

"При отопительном периоде 2020-21 гг. посмотрим на актуальность этих задач. Если появятся срочные задачи, пересмотрим план", - сказала Кузьмина.

Подготовка к отопительному сезону включает и работу с жилищным фондом.

"Мы знаем, какая ситуация с аварийным жильём, что на переезд нужны большие деньги. Для поддержки аварийного жилья, которое в ближайшие пять лет не снесут, власти района – единственные, кстати – выделяют деньги на поддерживающий ремонт. Ежегодно на это выделяют 30 млн руб. В 2020 г. отремонтировано 54 тыс. "квадратов" или 75 домов", - сказала Кузьмина.

Андрей Трубецкой, Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Сегодня местным властям надо определиться с адресами домов, которые отремонтируют в 2021 г.

"МУП "СРЭС" разработало инвестпрограмму. За счёт средств предприятия ремонтируют уличную сеть. В 2020 г. направят 6,5 млн руб., в 2021 – 7,1 млн руб. Программа сформирована на основании заявок от поселений. Горожане говорят, где надо сделать светлее, и так далее. Мы придём с этим в 2021 г. в посёлок Банный, например", - сказала Кузьмина.

В 2020 г. администрация района выполнила различные мероприятия капитального характера. 169 млн руб. направили на коммунальную инфраструктуру. Должны закончиться реконструкция станции водоочистных сооружений в Лянторе.

"40 тыс. граждан района ждут улучшения качества воды. Отремонтированы инженерные сети микрорайона Гидронамыв. Развитие отдельно взятого микрорайона идёт полным ходом. Все обещания, которые мы давали, выполнены. Долгожданные объекты – реконструкция котельных в Высоком Мысу, Лямина, Сытомино. К 1 сентября 2021 г. мы должны перейти на новый способ отопления поселений", - сказала Кузьмина.

В уходящем году закончена рекультивация полигона в Фёдоровском.

"Сэкономили 3 млн бюджетных руб. 24 тыс. жителей Фёдоровского стали дышать более чистым воздухом. Свалка, которую мы видели, - наследие, с которым надо бороться", - сказала Кузьмина.

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В Сургутском районе ежегодно за 30 миллионов делают поддерживающий ремонт аварийного жилья

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Теги: Сургутский район, Дина Кузьмина, Андрей Трубецкой



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