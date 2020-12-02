В 2020 году власти хотят решить проблемы 48 тысяч обманутых дольщиков - Хуснуллин

В 2020 году власти планируют решить проблемы 48 тыс. обманутых дольщиков в России, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что решение проблем будет выражаться в выплатах либо в достройке жилья.

По словам курирующего строительство вице-премьера, это значительно больше, чем в 2019 году, когда удалось решить проблемы только 16 тыс. обманутых дольщиков.

При этом Хуснуллин согласился, что выделяемые средства (54 млрд руб. на три года), конечно, не позволят решить проблемы всех обманутых дольщиков в России – на это требуется порядка 350-400 млрд руб.