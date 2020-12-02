Племянница Скрипаля: В СК не спросили аудиозапись звонка Юлии

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила в Следственный комитет информацию о звонке своей двоюродной сестры Юлии.

Родственница Скрипалей рассказала РИА Новости, что аудиозапись звонка с нее не спросили, а только уточнили, о чем был разговор.

Напомним, по словам Виктории, дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила родным в Ярославль и рассказала о здоровье отца. Разговор состоялся в конце ноября.

В Британии не раскрывают местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британский посол в Москве Дебора Броннерт отказалась ответить, находятся ли они именно в Великобритании.