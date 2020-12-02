02 Декабря 2020
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Коллаж, Марат Хуснуллин, реновация (2020) | Фото: Накануне.RU

"К концу года строителей не осталось": Хуснуллин объяснил рост цен на новостройки

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль в российском правительстве, не согласен с выводами Банка России о том, что льготная ипотека под 6,5% повлияла на значительный рост цен на новые квартиры.

"Увеличение цен на новостройки – это не только ипотека. Это, во-первых, переход на эскроу-счета. Это ослабление курса рубля. За разницу в валюте кто должен платить?" – кинул вице-премьер камень обратно в огород Эльвиры Набиуллиной.

"Третье – коронавирус сказался. Четвертое – трудовые ресурсы. К концу года у нас строителей не осталось на стройке! Трудовых мигрантов нет, полтора миллиона из них не могут въехать в Россию. Застройщики не могут собрать людей даже на высокие зарплаты", - заявил Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Льготную ипотеку под 6,5% он также назвал среди причин роста цен, но министр не считает ее главной. "Немножко цена поднялась – это не самое страшное. Страшнее то, что новые проекты не начинаются. К этому привели эскроу-счета. Это меня сильно беспокоит. А то, что цена поднялась – хоть немного у застройщиков маржа поднялась", - отметил Хуснуллин.  

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"К концу года строителей не осталось": Хуснуллин объяснил рост цен на новостройки

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Теги: рост цен, новостройки, марат хуснуллин, эскроу-счета, льготная ипотека



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