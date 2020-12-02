В Сургутском районе массово сдают объекты благоустройства

Заместитель главы Сургутского района – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи Дина Кузьмина во время пресс-конференции рассказал о том, как в городах и поселениях района идёт благоустройство. В частности, разговор шёл о том, что власти района разработали профильный план на трёхлетку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Например, был отмечен проект Молодёжного парка в Лянторе. "Предполагали, что проект большой, что мы планируем сделать аналог "Кедрового лога" Сургута. Определены подрядчики, которые будут заканчивать объект. Парк "Штурм" в Лянторе. Отделка сделана, парк готов к работе", - сказала Кузьмина.

В Солнечном заканчивается обустройство парка – остались "последние штрихи". "Не зря же местные называют свой населённый пункт Солнечный-city. От сельского поселения отличается разительно. Современный, красивый населённый пункт с развитой инфраструктурой, там строят красивые дома, растёт население", - уточнила она.

Также там возводят скейт-площадку. "За окном лежит снег. Как только он растает, детвора оценит площадку", - сказала Кузьмина.

В Барсово разработан проект, выбран подрядчик по строительству спортплощадки. Строительство начнётся в мае 2021 г. Концепция разработана при участии детей. В Белом Яру силами местных властей поселения закончены четыре дворовые площадки. Например, по Есенина, 37. "Помню радость в глазах у ребят – первых испытателей. Площадка будет магнитом, притягивающим молодёжь для занятий спортом", - сказала она.

В следующем году масштабных работ в Белом Яру не будет, 2021-ый пройдёт под знаком разработки грамотных проектов.

"Мы знаем, чего хотят жители, и задача администрации – выполнять наказы", - сказала Кузьмина.

В Высоком мысу закончили подготовительный этап по площадке, чтобы в мае начать монтаж Бардовской площади. Цена вопроса – 40 млн руб. На месте полностью провели планировку, отсыпку, чтобы за зиму земля "отдохнула" и в итоге получился естественный рельеф, что гармонично. В сентябре 2021 г. площадь презентуют, поскольку в это время будут отмечать 20-летие бардовского фестиваля.

Из выделенных на благоустройство 165 млн руб. по факту будет "закрыто" 124 млн руб.

"Не очень приятная ситуация в Локосово – администрация должна была построить спортплощадку крытую, но помешал коронавирус, как говорят власти", - сказала Кузьмина.

После этого глава района Андрей Трубецкой, посещая объекты в Локосово, согласовал решение о площадке – появилась возможность её возведения в 2021 г. Стоит отметить, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой, контролируя создание общественных пространств, подчеркивает: " "Наша задача, чтобы в каждом поселении были вот такие центры притяжения".

"Планов по благоустройству много. В 2021 г. направим на это 160 млн руб.", - сказала Кузьмина.

В Нижнесортымском появится общественное пространство. Местная администрация приводила проект в верный с точки зрения законов вид. Прошли торги. Всего поселение получит в будущем году на благоустройство 23 млн руб., причём эта статья трат появится в местном бюджете впервые. Напомним, что совсем недавно глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время поездки в поселение участвовал в открытии современного детского сада и отметил, что районные власти будут продолжать работу по развитию инфраструктуры поселения.

"Посёлок быстро растёт. В этом году вводим детский сад, в следующем – школу, будет также построен дом для учителей, врачей. В ближайшее время проведём конкурс, начнём строительство котельной на 9 МВт. Она обеспечит и вновь вводимые объекты, и поддержит уже имеющиеся. Котельную построят полностью за счёт бюджета Сургутского района, ориентировочная стоимость – 90 млн руб. Начнём в сентябре, в апреле 2021 г. должны сдать" - сказал Андрей Трубецкой.

"Планы у нас трёхлетние, поэтому мы должны работать не только на 2021, но и 2022 г. Проекты надо прорабатывать более детально. Детские площадки должны быть абсолютно безопасными. Нужно, чтобы больше было качественных, хороших примеров, таких, как Солнечный. Ждём инициатив от жителей", - сказала Кузьмина.

Коронавирус – не оправдание для некачественно сделанной работы, подытожила она.