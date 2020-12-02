Экономить придется, а в каком году – выбирайте сами: Совет Федерации одобрил бюджет на 2021 год

Совет Федерации одобрил бюджет России на 2021 год и плановый период до 2023 года. Несмотря на то, что сенаторы документ одобрили, они много критиковали политику Москвы в отношении регионов. Это касается и изымания налогов у субъектов в пользу федерального бюджета, и слабого бюджетного выравнивания бюджетов регионов, и больших долгов, которые накапливают регионы, тогда как у федерального бюджета с этим особых проблем нет.

Глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что "на протяжении последних лет наблюдается тенденция увеличения целевой финансовой помощи, что говорит о снижении самостоятельности регионов". "Не снижается количество регионов, имеющих дефицит. Не поощряется, а наказывается стремление регионов к финансовой независимости", - отметил сенатор.

Министр финансов России Антон Силуанов снова напомнил, что "бюджет не простой, ковид никуда не делся, доходы еще полностью не восстановились". По поводу межбюджетных трансфертов он заметил, что на сбалансированность заложено порядка 100 млрд руб. Сенаторы потребовали увеличения этой суммы, но глава Минфина пообещал лишь расплывчатое "если будут дополнительные средства – направим их на это".

Аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин выразил оптимизм по поводу роста госдолга для латания дефицита: "Госдолг на уровне 21% не должен пугать – он не критичен для нашей страны".

Силуанов добавил по поводу поощрения регионов, у которых получается выполнять показатели наццелей, нацпроектов и ряда других направлений (например, по улучшению инвестклимата): им будут выделяться гранты. Правда, методика расчетов размера грантов все еще не определена. "Постараемся ее доработать до конца года", - снова туманно пообещал министр.

Интересно ответил министр и на вопрос о возможном увеличении помощи регионам на антиэпидемиологические меры в 2021 году. Напомним, в текущем году эта сумма составила 300 млрд руб., в следующем составит всего 100 млрд руб. Сенаторы попросили сохранить сумму на уровне 2020 года. Силуанов заявил, что эта статья расходов может подрасти за счет… экономии в этом году. То есть если останутся деньги от 300 миллиардов в этом году, они, безусловно, перейдут на следующий. Другими словами, экономить в любом случае придется, а вот в каком году – выбирайте сами.