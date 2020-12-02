Аутсорсинг "скорой" в Нижнем Тагиле обойдется на 9,6 млн дороже, чем в Екатеринбурге

Стоимость перехода на аутсорсинг в Нижнем Тагиле значительно превышает затраты Екатеринбурга. Об этом сообщила эксперт по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяна Валуева.

Так, в текущем договоре на 2021, 2022 и 2023 годы стоимость машино-часа в Нижнем Тагиле составляет, соответственно, 792 руб, 847,44 руб, и 906,76 руб соответственно. При этом, установленная заказчиками в НМЦК стоимость машино-часа на 30% выше, чем по аналогичным процедурам, проведенным в Самарской, Кемеровской и Волгоградской областях. В Екатеринбурге один машино-час приравнивается к 380 руб., однако эта стоимость указана без комплекта медицинского оборудования.

"Я просто высчитала разницу. Если нам скажут, что Екатеринбург, в отличие от Нижнего Тагила, закупался без оборудования. В декабре 2019 года МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса" провело электронный аукцион на покупку аналогичной услуги. Если сравнивать эту закупку с тремя проводимыми открытыми конкурсами, то можно сделать вывод, что один комплект медицинского оборудования для АСМП класса В обойдётся учреждениям здравоохранения не в 978 тыс. руб, а в 10 млн 600 тыс.. Откуда такие цены и куда пойдут эти деньги - неясно. Это абсолютный антирекорд России", - рассказала Валуева.