В Свердловской области не планируют ограничивать продажу алкоголя на Новый год

На Среднем Урале не будут вводить никаких ограничений по продаже алкоголя на Новый год. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Ранее глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил Минпромторгу РФ ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. По его словам, это следует сделать, чтобы избежать нагрузки на врачей.

"Каждая инициатива имеет свои и плюсы, и минусы. Но на сегодняшний день вопрос в такой постановке у нас не обсуждался", - прокомментировала данную идею Светлана Островская.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выступил за введение ограничений на Новый год из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, не должно быть массовых мероприятий.

"Я бы просто рекомендовал встречать Новый год в кругу семьи и не забывать, что мы живем с коронавирусной инфекцией", - отметил специалист.

О рисках, связанных с новогодними каникулами, заявили сегодня и в правительстве Свердловской области.

"Но это, тем не менее, праздник. И нам надо сделать все возможное, чтобы угрозы заражения были минимизированы", - призвал вице-губернатор Павел Креков.