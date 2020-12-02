За фейки о ЧВК к ответу – депутат Госдумы высказался о прозападных СМИ

Работающие на Запад СМИ-иноагенты публикуют фейки о ЧВК «Вагнера», что связано с подготовкой очередной «цветной революции», считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Так парламентарий прокомментировал недавний вброс о российских воинах-добровольцах в исполнении базирующегося в Латвии издания «Медуза».

Сергей Вострецов отметил, что подобное можно было наблюдать «и перед Ливией, и перед Венесуэлой, и совсем недавно в Белоруссии», а сама «Медуза» очерняет нашу страну на западные деньги.

Журналисты приводят слова якобы бывшего сотрудника ЧВК «Вагнера» Марата Габидуллина. Он написал «мемуары» – книгу о работе в частной военной компании.

Вострецов сомневается, что это реальный человек, согласившийся общаться с «Медузой». По его мнению, «боец» – плод фантазии авторов данного СМИ. Он, по всей видимости, вообще не воевал, считает депутат.

К тому же, невозможно представить, чтобы здравомыслящий человек признавался, по сути, в наемничестве – это статья УК РФ.

Вострецов считает, что СМИ необходимо привлекать к ответственности за фейки. Это касается в первую очередь тех изданий, которые ранее были в этом уличены.

Вышедшая в прошлом году статья «Медузы» была развенчана руководителем уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максимом Хлопиным.

Журналисты представили его источником информации при написании материала о ЧВК «Вагнера». Хлопин якобы рассказывал о присутствии добровольцев в Ливии. Однако позже он заявил, что вообще не разговаривал с представителями «Медузы».