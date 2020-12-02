Несостоявшийся конкурс по переводу "скорых" Нижнего Тагила частнику не означает, что аутсорсинг отменяется

Несостоявшийся конкурс по переводу "скорых" Нижнего Тагила частнику совсем не означает, что аутсорсинг в городе отменяется. Об этом сообщила эксперт по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяна Валуева на круглом столе, посвященном переводу "скорой" на аутсорсинг.

"Это только формулировка. По второму протоколу видно, что участник соответствует требованиям заказчика и дальше идёт, что он является победителем конкурса", - считает Валуева.

"Далее идёт подписание контракта. После подписания договора любая из сторон может его расторгнуть. Больше того, даже СМИ и общественные организации могут обратиться в прокуратуру и задать вопрос по проверке и наложении обеспечительных мер, пока контракт не будет подписан", - отметила она.