В Кремле высказались об идее объявления 31 декабря выходным

В Кремле заявили, что решение делать 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это решение региональных властей. Официально это рабочий день", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем, власти Белгородской области первыми в этом году решили сделать 31 декабря выходным в регионе. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков. Рабочий день переносится на 26 декабря.

Ранее член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев призвал глав российских регионов объявить 31 декабря выходным днем, так как эту инициативу поддерживает большинство населения страны. Он отметил, что инициативу продвигают на протяжении шести лет.

Напомним, в прошлом году решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Ставропольском крае, Карелии, а также в Крыму.