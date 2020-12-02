02 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область вышла на "достаточно высокое" плато по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге в среду заявил вице-губернатор Павел Креков.
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"Мы вышли на плато. Сейчас мы можем говорить об этом достаточно уверенно, исходя из мнений специалистов. Хотя я периодически читаю разного рода загадочных "экспертов", которые как привидения – о них все говорят, но никто не видел. По их словам, мы по-прежнему в росте.

Нет, уважаемые друзья – на плато мы действительно вышли. Другое дело, что плато это достаточно высокое. И это та ситуация, в которой мы можем продолжать идти в позитивную сторону, либо, к сожалению, тенденции могут измениться", - рассказал вице-губернатор.

По его словам, это будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе рисков, связанных с празднованием Нового года.

"Но это, тем не менее, праздник. И нам надо сделать все возможное, чтобы угрозы заражения были минимизированы", - призвал Креков.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 370 новых случаев коронавируса. Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выступил за введение ограничений на Новый год из-за ситуации с заболеваемостью.

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Свердловская область вышла на "достаточно высокое" плато по коронавирусу

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Теги: коронавирус, плато, Креков, Свердловская область



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