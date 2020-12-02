Кремль: Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

Президент РФ Владимир Путин не проводил личные встречи с заболевшими COVID-19 главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, заявили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, заседание Совбеза с участием спикера Совфеда проходило в онлайн-режиме, передает РИА Новости.

Напомним, Кудрин в твиттере сообщил о том, что получил положительный тест на коронавирус. По словам главы Счетной палаты, болезнь проходит "сносно", он самоизолировался.

Также стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с лицом с COVID-19. Она продолжает работать в удаленном режиме.

Ранее Песков объяснил, почему Путин до сих пор не привился от коронавируса. По его словам, президент не может использовать несертифицированную вакцину. Выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, Путин не может.