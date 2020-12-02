Пермяков просят соблюдать осторожность в годовщину пожара в клубе "Хромая лошадь"

Родственников и друзей погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" просят соблюдать противоэпидемические меры во время памятных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Они состоятся 5 декабря. Желающие возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев должны прийти в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. В 12.30, для желающих родственников будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.

Напомним, трагедия произошла 11 лет назад. К годовщине пожара в клубе "Хромая лошадь" на памятнике обновлены фамилии погибших. Летом этого года скончалась 157-ая жертва пожара в "Хромой лошади", более 10 лет пролежавшая в больнице.

Бывший владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии, свою вину он не признал. В сентябре 2018 г. он после восьми лет и восьми месяцев в колонии досрочно освободился и в начале этого года эмигрировал в Лондон, несмотря на долг перед пострадавшими в 158 млн руб.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.