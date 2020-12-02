Ирина Текслер учредила благотворительный фонд

В Челябинской области создается Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. Учредителем выступила супруга губернатора региона Ирина Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Ирина Текслер, идея создать фонд появилась, когда в область стали привлекать средства из других регионов для помощи в борьбе с пандемией. Для реализации проектов приходилось прибегать к помощи местных НКО. Так, в период пандемии формировались продуктовые наборы для женщин, самостоятельно воспитывающих детей, закупили компьютеры для Троицкого интерната для детей-инвалидов и др.

"У нас впереди много проектов, и мы решили создать свою платформу для их реализации, чтобы помощь как можно скорее доходила до своего адресата. Запросов большое количество. Мы сформировали главные направления, за которые беремся в первую очередь – это борьба с коронавирусом, это помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями и отдельный большой проект по поддержке детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Наш фонд будет реализовывать не только социальные, но и культурные, образовательные проекты", - рассказала она.

Ирина Текслер подчеркнула, что не будет получать в фонде зарплату, а будет работать на общественных началах.

"Деятельность организации будет абсолютно открытой и прозрачной", – отметила она.

Директором фонда стала Вероника Ливончик, один из организаторов волонтерского движения в Челябинской области, сообщается в Telegram-канале нового фонда.