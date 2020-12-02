Суд отклонил иск экс-спикера думы Перми о восстановлении в должности

Ленинский райсуд Перми рассмотрел иск бывшего спикера гордумы Юрия Уткина о восстановлении в должности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Решение об увольнении политика признано законным, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали.