02 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: В мире нет повсеместной практики перевода "скорой помощи" на аутсорсинг

Эксперт по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяна Валуева опровергла слова губернатора Свердловской помощи Евгения Куйвашева о мировом переходе "скорой помощи" на аутсорсинг. Об этом она заявила в ходе проведения круглого стола "Аутсорсинг поправка скорой помощи: за и против" в Нижнем Тагиле.

"На сегодняшний день передачи "скорой помощи" в Европе и мире не существует", - заявила  Валуева.

Более того, по её словам, на мировом рынке даже не встаёт вопрос о переходе транспорта "скорой помощи" на аутсорсинг, поскольку в этом нет как таковой необходимости, вопреки заявлениям губернатора.

В Нижнем Тагиле также нет необходимости переводить медицинскую службу на аутсорсинг, поскольку сама система аутсорсинга является лишь инструментом решения проблем по переоснащению автотранспорта. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле полный парк, а переход к частнику, согласно документам, не улучшает транспорт: как были Газели, так и остались, считает эксперт.

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Эксперт: В мире нет повсеместной практики перевода "скорой помощи" на аутсорсинг

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Теги: скорая помощь, аутсорсинг



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