02 Декабря 2020
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Экс-главу Минздрава Иркутской области отправили под арест

Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, которая подозревается в мошенничестве.

Как сообщает РИА Новости, под стражей она останется до 29 января.

Ледяева была задержана 30 ноября вместе со своим сыном, у экс-чиновницы дома провели обыск.

12 ноября бывшая глава минздрава области подала заявление об отставке. Ранее СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам.

По версии следствия, глава регионального минздрава, ее сын и иные лица, с мая по октябрь 2020 года похитили из областного бюджета 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты.

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Экс-главу Минздрава Иркутской области отправили под арест

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Теги: наталья ледяева, минздрав иркутской области, арест



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