Экс-главу Минздрава Иркутской области отправили под арест

Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, которая подозревается в мошенничестве.

Как сообщает РИА Новости, под стражей она останется до 29 января.

Ледяева была задержана 30 ноября вместе со своим сыном, у экс-чиновницы дома провели обыск.

12 ноября бывшая глава минздрава области подала заявление об отставке. Ранее СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам.

По версии следствия, глава регионального минздрава, ее сын и иные лица, с мая по октябрь 2020 года похитили из областного бюджета 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты.