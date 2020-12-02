Коронавирус спикера не сорвет заседание екатеринбургской думы

Спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин заразился коронавирусом. Как стало известно из социальных сетей экс – полицейского болезнь у него протекает в легкой форме. Информацию об обнаружении COVID – 19 у политика Накануне.RU подтвердили в пресс – службе ЕГД.

Болезнь председателя думы не повлияет на ход самих заседаний.

«Обязанности председателя пока исполняет депутат Виктор Тестов. Все в плановом режиме. Отмены никаких заседаний не планируется», - пояснила нашему изданию пресс – секретарь городского парламента Екатерина Кириченко.

Теперь все депутаты сдадут внеочередные тесты на коронавирус.

Отмети, что большое заседание думы намечено на 15 декабря. Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в стенах думы. По данным нашего издания были заражены 9 человек из аппарата думы.