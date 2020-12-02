02 Декабря 2020
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Общество В России
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В России зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве заболел 5191 человек, в Петербурге – 3684, в Подмосковье коронавирусом заразились 1148 человек.

Также за сутки зафиксировано 589 летальных исходов. В частности, 82 смерти зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 75 - в Москве, 32 - в Подмосковье. За весь период в России от коронавируса скончалось 41 053 человека.

Выписано за сутки 26 882 человека, всего - 1 830 349 пациентов.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 2 347 401 заболевший коронавирусом.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре в России было зафиксировано как наибольшее число смертей от коронавируса - 12,2 тыс., так и наибольшее число заражений - 685 тыс.

В предыдущие месяцы общее число смертей с коронавирусом было больше оперативных данных в 2,5-3 раза. А число смертей от коронавируса как основной причины смерти - в 1,7-1,9 раза.

Исходя из этих данных, число смертей от коронавируса как основной причины смерти в ноябре составило, вероятно, не менее 20 тыс., а общее число смертей с коронавирусом можно ожидать на уровне около 35-40 тыс.

При этом общий рост смертности еще в 2-3 раза превышает общее число смертей с коронавирусом и может составлять около 100 тыс. за месяц.

Таким образом, общая смертность в ноябре может быть около 250 тыс., что делает ноябрь самым смертным месяцем после 1945 года.

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В России зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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