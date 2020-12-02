Совет Федерации впервые одобрил кандидатуры прокуроров субъектов, внесенные Путиным

Совет Федерации впервые провел процедуру рассмотрения кандидатур на посты региональных прокуроров по представлению президента России. Их рассматривали на совместном заседании трех комитетов – по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности и по местному самоуправлению и региональной политике, приглашали также сенаторов от регионов, куда планируются назначения.

Одобрение со стороны Совета Федерации президенту требуется по обновленной Конституции, напомнил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Комитеты поддержали кандидатуры, внесенные президентом, на должность прокуроров в Амурской, Курской, Оренбургской, Воронежской областях, Хакасии, а также транспортных прокуроров на Дальнем Востоке и в Западной Сибири.

По итогам Валентина Матвиенко направит письмо президенту, в котором сообщит об одобрении кандидатур, рассказал Клишас.